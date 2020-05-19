На страницах американской газеты The New York Times опубликовано письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он опровергает утверждения издания о занижении данных о смертности от коронавируса в России.

На страницах американской газеты The New York Times опубликовано письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он опровергает утверждения издания о занижении данных о смертности от коронавируса в России.Ранее ряд американских и британских изданий выступили с утверждением о том, что официальная статистика смертности в России от коронавируса занижена аж на 70%. Вывод журналистов был основан на информации портала открытых данных московского правительства, согласно которым в Москве смертность в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи.В России подобная трактовка статистических данным вызвала возмущение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подготовлены письма с требованием опровергнуть опубликованную дезинформацию о коронавирусе в России.В свою очередь, в письме от имени московских властей глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун указал, что на основе одних только цифр нельзя делать вывод, что рост смертности связан именно с COVID-19, передает РИА Новости."Наши исследования показали, что 639 смертей в апреле 2020 года связаны с COVID-19. Мы проводим вскрытие в каждом случае, и поэтому мы уверены в точности наших данных", — указал он, добавив, что "увеличение смертности является естественным при распространении ОРВИ, из-за которых возникают осложнения фоновых заболеваний".Алексей Хрипун также указал на то, что в других страна статистика показывает аналогичную картину — число смертей от коронавируса меньше, чем общее повышение смертности."Но даже если бы все дополнительные случаи смерти в Москве за апрель были связаны с коронавирусом, показатель смертности в Москве от COVID-19 был бы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне", — подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Москвы.