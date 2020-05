× HTML-Код для вставки в блог или сайт

The New York Times опубликовала опровержение статьи о ситуации с коронавирусом в России - На страницах американской газеты The New York Times опубликовано письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он опровергает утверждения издания о занижении данных о смертности от коронавируса в России.