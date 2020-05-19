Принадлежащий китайской ByteDance социальный видеосервис TikTok делает все, чтобы сформировать имидж респектабельной международной компании и избежать политических проблем, аналогичных тем, с которыми сталкиваются другие китайские IT-гиганты. Компания объявила, что генеральным директором TikTok и, одновременно, операционным директором ByteDance станет топ-менеджер Disney Кевин Майер.

Принадлежащий китайской ByteDance социальный видеосервис TikTok делает все, чтобы сформировать имидж респектабельной международной компании и избежать политических проблем, аналогичных тем, с которыми сталкиваются другие китайские IT-гиганты. Компания объявила, что генеральным директором TikTok и, одновременно, операционным директором ByteDance станет топ-менеджер Disney Кевин Майер.В американском медиахолдинге Майер возглавлял направление стриминга и международных операций. Именно под его руководством компания запускала сервис Disney+ прошлой осенью, к настоящему моменту набравший более 50 млн подписчиков. Более того, пишет TechCrunch, Майера рассматривали как потенциального преемника гендиректора Disney Боба Айгера. Однако в феврале после внезапного ухода Айгера компанию возглавил другой топ-менеджер, Боб Чапек.Основатель TikTok Чжан Имин останется гендиректором ByteDance, а ранее занимавший пост президента TikTok Алекс Чжу (сооснователь поглощенного ByteDance стартапа Musical.ly) станет вице-президент ByteDance по продукту и стратегии.По мнению издания, китайская фирма остановила свой выбор на Майер не только из-за его впечатляющих успехов в области продвижения стриминговогос сервиса Disney, но и по политическим соображениям. В последнее время в США часто звучат опасения из-за растущей популярности китайского сервиса в стране.На прошлой неделе TikTok обвинили в нарушении соглашения с властями США, по которому сервис обещал устранить нарушения законодательства о конфиденциальности детей онлайн, за которые ему ранее назначили штраф в 5,7 млн долларов. Ранее члены Конгресса США высказывали опасения, что растущее влияние TikTok представляет угрозу национальной безопасности. В том числе, в связи с тем, что приложение может делиться данными со своим владельцем - китайской ByteDance.