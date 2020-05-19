Андрей Макаревич предпочитает не рассказывать о личной жизни, поэтому четвертый брак музыканта стал неожиданностью для общественности. До недавнего времени также было неизвестно, чем занимается его новая супруга.

Андрей Макаревич предпочитает не рассказывать о личной жизни, поэтому четвертый брак музыканта стал неожиданностью для общественности. До недавнего времени также было неизвестно, чем занимается его новая супруга.Журналисты выяснили подробности жизни Эйнат Кляйн – четвертой жены Андрея Макаревича, а также при каких обстоятельствах познакомились супруги.Оказывается, раньше женщину звали по-другому – Инна Калинина. Она окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Некоторое время Эйнат работала в столице Украины, после чего переехала в Израиль.В Тель-Авиве женщина получила историческое образование и открыла туристическое агентство. Занималась организацией дорогих туров в Эфиопию и Ближний Восток. С Макаревичем Кляйн познакомилась как раз во время одного из таких путешествий.В какой момент они стали не просто друзьями, а возлюбленными, неизвестно. Эйнат выкладывала совместный снимки с музыкантом еще в сентябре 2019 года.Кризис повлиял на род деятельности Кляйн. Она начала нести убытки. В результате женщина занялась еще одним прибыльным делом – продажей элитных вин. Супруга музыканта устраивает онлайн-дегустации и предлагает клиентам приобрести алкогольный напиток не меньше, чем за 1700 рублей.10 Мар 2020 в 9:11 PDTКстати, Эйнат младше Андрея Вадимовича на 30 лет. Некоторые могли подумать, что женщина вышла замуж за знаменитость по расчету. Но бизнес Кляйн приносит хороший доход, поэтому, очевидно, корыстных целей у нее нет.Напомним, предыдущими женами музыканта были: дочь известного в СССР политобозревателя Елена Фесуненко; косметолог Алла Голубкина; костюмер Наталья Голубь. С третьей избранницей у Макаревича был самый долгий брак – семь лет.