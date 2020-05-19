В московском футбольном клубе Динамо выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.

В московском футбольном клубе "Динамо" выявлены первые случаи заражения вирусом COVID-19. Это стало известно после того, как 18 мая игроки сдали тесты. Коронавирус выявлен у троих футболистов бело-голубых.Тестирование проходило в "Динамо" накануне возобновления тренировочного процесса. Как сообщает спортивный журналист Нобель Арустамян, по его итогам и стало известно о зараженных игроках. Имен игроков он называть не стал.Однако назвать их решил портал "РБ". По его информации, речь идет о вратаре динамовцев Дэвиде Сангаре, защитнике Романе Евгеньеве и нападающем Сильвестре Игбуне. Кроме того, "Спорт-экспресс" также сообщил о том, что вирус выявлен и у тренера вратарей клуба Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента Алексея Плескова.Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.Футбольный сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что пауза в премьер-лиге будет завершена 21 июня 2020 года. Именно тогда и планируют возобновить национальной чемпионат, восемь туров которого намерены доиграть до середины июля.