Uber Technologies Inc. дополнительно сокращает несколько тысяч рабочих мест, закрывает более трех десятков офисов и проводит реструктуризацию в различных областях, начиная от грузовых перевозок и заканчивая самоуправляемыми технологиями, пытаясь компнсировать убытки от коронавирусной пандемии.Глава Uber Дара Хосровшахи объявил о грядущих сокращениях в электронном письме сотрудникам в понедельник, менее чем через две недели после того, как компания заявила, что ликвидирует около 3700 рабочих мест и планирует сэкономить более 1 миллиарда долларов фиксированных расходов. Принятое в понедельник решение закрыть 45 офисов и уволить еще около 3000 человек означает, что менее чем за месяц Uber лишится примерно четверти своих сотрудников. Водители не классифицируются как сотрудники, поэтому они не включены.Домашний карантин оказал разрушительное действие на основной бизнес компании, на такси приходилось три четверти доходов Uber до начала пандемии. В сравнении с апрельским периодом год назад, показатели упали на 80%.В письме сотрудникам Хосровшахи отметил, что некоторые признаки восстановления наблюдаются, но потери велики, и когда и с какой скоростью бизнес восстановится — неизвестно. Подразделение компании по доставке продуктов питания, Uber Eats, был единственным ярким пятном во время кризиса, но, как отметили в компании, этот бизнес на текущий момент не способен покрыть расходы.По сообщениям в СМИ, Uber ведет переговоры о покупке конкурирующей компании Grubhub Inc. По словам людей, знакомых с ситуацией, сделка поможет избежать потерь от дорогостоящего бизнеса по выстраиванию операций по доставке и даст Uber преимущество в конкурентной борьбе с лидером отрасли DoorDash Inc. Дара Хосровшахи не упомянул о потенциальной сделке в своем письме.Энтузиазм инвесторов начал ослабевать еще до пандемии. У Uber был один из самых ожидаемых дебютов на бирже год назад, но результат был разочаровывающий, поскольку Уолл-стрит все больше и больше нацелена на фактор прибыльности для Uber и других технологических компаний.Дара Хосровшахи, назначенный в 2017 году после серии скандалов с предыдущих главой фирмы, уволил более 1100 сотрудников в прошлом году. В феврале, до того как пандемия охватила внутренний рынок, Хосровшахи дал обещание сделать Uber прибыльным к концу 2020 года, на год раньше, чем ожидалось ранее. Недавно он перенес этот срок на следующий год.В рамках последних изменений, Uber будет сокращать масштабы неосновного бизнеса. Г-н Хосровшахи сказал, что компания сворачивает бизнес-инкубатор и лабораторию искусственного интеллекта, а также изучает "стратегические альтернативы" для Uber Works, которые объединяют потенциальных работодателей с сотрудниками сферы платформенной экономики.Компания также проводит переоценку затратных видов бизнеса, таких как грузоперевозки и автономное вождение. В последние годы Uber потратил сотни миллионов долларов на развитие самоуправляемых автомобилей.Сотрудники в США больше всего пострадают от сокращений, по словам человека, знакомого с вопросом. Uber закрывает один из своих офисов в центре Сан-Франциско, в котором работало более 500 сотрудников. Он также рассматривает вопрос о переносе своей азиатской штаб-квартиры из Сингапура.Конкурирующий сервис Lyft Inc. заявил в прошлом месяце, что сократит около 17% своей рабочей силы, а также уволит сотрудников и сократит заработную плату на фоне усилий по сокращению расходов.В то время как эти меры должны помочь снизить расходы, перед Uber стоит фундаментальный вопрос: станут ли клиенты по мере выхода из карантина снова пользоваться услугами основного бизнеса такси и если да, то как компания гарантирует водителям — и клиентам — что они в безопасности?Компания выделила 50 млн. долларов на закупку средств защиты для водителей, включая маски, дезинфицирующие спреи и салфетки. Начиная с понедельника, приложение Uber будет просить водителей по всему миру подтвердить, что они носят маски с помощью селфи. Клиенты также должны будут подтвердить, что они носят маски.В то же время, для у Uber есть и другие проблемы. Так, в начале этого месяца Калифорния подала в суд на Uber и Lyft, обвинив компании в неправильной классификации водителей как независимых подрядчиков, что лишает водителей прав, таких как оплачиваемый больничный лист и страховка на случай безработицы — вопросы, которые стали приоритетными во время пандемии. Вступивший в силу 1 января закон направлен на то, чтобы заставить компании классифицировать водителей как наемных работников. Uber и Lyft утверждают, что их водители правильно классифицированы в соответствии с законом.