Люди, переболевшие в 2003 году атипичной пневмонией (возбудитель – вирус SARS-CoV), могут быть невосприимчивы к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа американских и швейцарских ученых.

Люди, переболевшие в 2003 году атипичной пневмонией (возбудитель – вирус SARS-CoV), могут быть невосприимчивы к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа американских и швейцарских ученых. Результаты их работы публикует издание Nature.Исследование показало, что заражение вирусом SARS-CoV стимулирует выработку антител, нацеленных на S-белок, который отвечает за стыковку коронавируса с поверхностью клеток организма. Оказалось, что один из видов антител, S309, может нейтрализовать участки S-белка коронавируса.Ученые отмечают, что препараты на основе этой разновидности антител могут применяться для лечения тяжелых форм COVID-19 и для профилактики среди людей, входящих в группы риска.В данный момент для лечения от заболевания, вызываемого коронавирусом, применяется переливание плазмы крови от доноров, переболевших COVID-19.По последним данным российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число заразившихся в мире составило почти 4,89 миллиона человек, более 320 тысяч человек скончались. В России число заболевших составило почти 300 тысяч человек. РФ по-прежнему находится на втором месте в мире по числу заболевших, уступая только США.