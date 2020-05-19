Российский футбольный клуб Уфа вышел из пандемической паузы. Футболисты уфимцев предварительно прошли тестирование на COVID-19, после чего вышли на первую за последние два месяца групповую тренировку.

Российский футбольный клуб "Уфа" вышел из пандемической паузы. Футболисты уфимцев предварительно прошли тестирование на COVID-19, после чего вышли на первую за последние два месяца групповую тренировку.Результаты тестов как игроков, так и тренерского штаба с остальными сотрудниками дали оказались отрицательными, о чем сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана. Команда проходит подготовку к оставшейся части сезона российской премьер-лиги в Аше.ФК «Уфа» провёл первую тренировку в Аше