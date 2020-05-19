Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась нарушительницей режима самоизоляции. Примечательно, что знаменитость сама обнародовала соответствующие доказательства.

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась нарушительницей режима самоизоляции. Примечательно, что знаменитость сама обнародовала соответствующие доказательства.Борьба со смертоносной пандемией коронавируса в России еще в самом разгаре. Люди вынуждены отложить привычные ритуалы, будь то поход в парихмахерскую или салон красоты ради собственной безопасности.Судя по всему, некоторым тяжело удается менять привычный уклад жизни. Так, телеведущая Лера Кудрявцева успела посетить маникюрный салон, который, вероятно, возобновил работу нелегально.Стоит отметить, что знаменитость сама выложила доказательства нарушения самоизоляции. В "Инстаграме" звезды появился видеоролик, посвященный слухам об .22 Ноя 2018 в 6:13 PSTВнимательные пользователи Сети заметили, что на обнародованных кадрах видны атрибутика с изображением ухоженных ногтей, раковина, а также разные лаки. В телеграм-каналах стали шутить о том, что телеведущая ушла в подполье после увольнения с популярного телеканала.Ранее в СМИ появилась резонансная информация о том, что в Москве нарушения различными заведениями карантина носит чуть ли не массовый характер. Особенно это касается салонов красоты. Мастера готовы обслуживать надежных клиентов по предварительной записи на условиях конфиденциальности, пишет .