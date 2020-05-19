Расставание Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым прокомментировала скандально известный блогер Лена Миро. Она высказала свою точку зрения относительно развода артистки.

Расставание Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым прокомментировала скандально известный блогер Лена Миро. Она высказала свою точку зрения относительно развода артистки.Для начала Лена Миро высказала убеждение, что измены ни со стороны Полины Гагариной, ни со стороны Дмитрия Исхакова не имели места быть. В этом случае, считает блогер, причина развода певицы и фотографа в совершенно другой области."Нужно признать, что Полина – баба сильная, если не сказать, что прожженная (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказала мнение Лена Миро. Она отметила силу и смелость певицы, сумевшей первой расстаться с продюсерами, когда обычно происходит наоборот. "Полина сама сливала этих монстров – не они от нее избавлялись, а она уходила от них, выжав все и отымев по полной", – жестко заявила Миро.Блогер высказал уверенность, что причина расставания Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым заключена в том, что артистка морально сильнее. "Да, не девочка-припевочка. Не наивная прелесть. Циничная с***, с жестким характером – нахрена ей такое рыхлое никто, как муж Дмитрий?" – задала риторический вопрос Лена.18 Май 2020 в 4:47 PDT"Я уверена, что женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает. Пусть, не боится, но признает в душе, что он сильнее – и физически, и морально. Таких мужчин мы любим. Других – слабеньких, убогих – можем какое-то время терпеть, но потом их обязательно должны бросить. Вот и , и правильно сделала", – рассудила Лена Миро.Она уверена, что Полине Гагариной нужен такой мужчина, которого бы она смогла уважать, рядом с которым она сумела бы почувствовать себя женщиной, "а не локомотивом". "Молодец Полина. Хвалю за осознанность", – завершила свой пост в ЖЖ Лена Миро. Отметим, что сама Полина Гагарина пока никак не прокомментировала информацию о расставании с мужем.