19.05.2020

2020-05-19 16:00:06

В Александровском районе обнаружили около 30 стихийных свалок

Александровской городской прокуратурой в ходе проверки выявлено 29 несанкционированных свалок, расположенных на территории городов Карабаново, Струнино, поселка Балакирево, Краснопламенского и Следневского сельских поселений в местах общего пользования общим объемом 539 куб.м.

Прокурором главам администрацией внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Вопрос устранения контролируется прокуратурой. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.