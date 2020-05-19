19.05.2020

2020-05-19 12:20:04

В больницах региона развернуто 719 коек для больных с COVID-19

В пресс-службе белого дома рассказали о маршрутизации больных с новой коронавирусной инфекцией в больницах региона.

Всего для больных с COVID-19 во Владимирской области развернуто 719 коек – это 105,9 процента от плана Минздрава России.

Маршрутизация больных с новой коронавирусной инфекцией организована следующим образом.

Детей из Владимира и Радужного принимает Горбольница №2 областного центра (инфекционное отделение №1), где для них развёрнуто 45 коек.

Горбольница №6 Владимира развернула 154 койки, из них 105 с подачей кислорода, в том числе 30 реанимационных коек с аппаратами инвазивной ИВЛ. Сюда привозят взрослых из Владимира и Радужного, а также Собинского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов.

В Александровской районной больнице подготовлены 85 коек для взрослых и детей из Александровского, Киржачского и Кольчугинского районов. 55 – с подачей кислорода, из них 30 с аппаратами ИВЛ.

Гороховецкая ЦРБ развернула для детей и взрослых района 16 коек (из них 9 с подачей кислорода, и 4 реанимационные койки с аппаратами инвазивной ИВЛ).

В Гусь-Хрустальной горбольнице – 51 койка (из них 37 с подачей кислорода и 10 реанимационных коек с аппаратами инвазивной ИВЛ). Здесь принимаются и взрослые, и дети из города и района.

80 койкомест для детей и взрослых с COVD-19 из Коврова, Вязниковского, Камешковского и Ковровского районов готово в ЦГБ Коврова.

В Муромской больнице №3 – 27 коек. Причём все с подачей кислорода, 15 – с аппаратами ИВЛ. Здесь принимают взрослых и детей из Мурома, Меленковского, Муромского и Селивановского районов.

Муромская больница №1 обслуживает взрослых с COVID-19 из Мурома, Меленковского, Муромского и Селивановского районов. В ней развёрнуто 30 коек, все они с подачей кислорода, в том числе 11 – с аппаратами ИВЛ.

В Петушинской районной больнице – 31 койка для взрослых и детей из района, все – с подачей кислорода, 11 – с аппаратами ИВЛ.

Взрослых с коронавирусом со всего региона принимает также ОКБ. Здесь развернута 181 койка, из них 64 с подачей кислорода, 25 – с аппаратами неинвазивной ИВЛ и 37 с аппаратами инвазивной ИВЛ.

Для маленьких пациентов региона в Областном центре специализированных видов помощи подготовлены 22 койки, 15 из них с подачей кислорода и 7 – с аппаратами ИВЛ.

Кроме того, в Ковровской многопрофильной городской больнице №1 будет развёрнуто 60 коек. Там будут обслуживать взрослых из Коврова, Вязниковского, Камешковского и Ковровского районов.