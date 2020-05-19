Еще одной жертвой COVID-19 в Иркутской области стал вахтовик из Татарстана. Как передает ГТРК Иркутск со ссылкой на региональный оперштаб, ему было 58 лет. Как отметили на заседании оперативного штаба, именно вахтовые поселки в двух районах края — Бодайбинском и Усть-Кутском — являются самыми крупными очагами заражения коронавирусом.

Еще одной жертвой COVID-19 в Иркутской области стал вахтовик из Татарстана. Как передает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб, ему было 58 лет. Мужчина приехал в Усть-Кут, где заразился инфекцией. В тяжелом состоянии он находился районной больнице.Как отметили на заседании оперативного штаба, именно вахтовые поселки в двух районах края — Бодайбинском и Усть-Кутском — являются самыми крупными очагами заражения коронавирусом. По распоряжению врио губернатора области Игоря Кобзева, компаниям-работодателям временно запрещено привозить жителей других регионов для трудоустройства на территории края. Сейчас все специалисты, приехавшие в Прибайкалье на заработки, изолированы, за ними наблюдают врачи.За сутки в регионе заболело еще 48 человек, скончались 14 пациентов. Всего COVID-19 подтвержден у 746 жителей Прибайкалья. Выздоровело 160.Накануне вечером глава Прибайкалья встретился с иркутскими медиками. Главной темой разговора стали выплаты, которые гарантированно должны получить все врачи, борющиеся с COVID-19. Как стало известно, все медработники обещанные деньги получили. Дополнительные региональные выплаты ждут тех, кто помогает потенциально зараженным. Между тем, СК и прокуратура продолжат проверку на наличие задержек с выплатами. На сегодняшний день в регионе таких не обнаружено, отметил Игорь Кобзев.По информации ТАСС, сегодня Владимир Путин обсудит ситуацию с "коронавирусными" выплатами медикам на совещании в Кремле.