Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Как утверждают очевидцы аварии, один из пассажиров вылетел из салона после удара, попавшего в объектив регистратора очевидца.

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения легковушки и автобуса, произошедшего утром во вторник, 19 мая, на пересечении улиц Куконковых и Павла Большевикова в Иванове.Водитель автомобиля ВАЗ-2107 на большой скорости проскочил на красный свет, после чего не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где протаранил маршрутный автобус, в салоне которого находилось 15 человек.Как сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два человека – пассажиры ВАЗа, в том числе – молодой человек 2003 года рождения. Последний, по утверждениям очевидцев, вылетел из машины при ударе.Известно, что предполагаемый виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении.