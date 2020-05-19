В Казани сотрудница патрульно-постовой службы без маски и перчаток составила на задержанного протокол за отсутствие маски и перчаток в общественном месте. Мужчина снял нарушительницу в погонах на видео.

В Казани сотрудница патрульно-постовой службы без маски и перчаток составила на задержанного протокол за отсутствие маски и перчаток в общественном месте. Мужчина снял нарушительницу в погонах на видео.Четверо полицейских остановили нарушителя "масочного" режима во второй половине дня 18 мая на улице Голубятникова. Его препроводили в служебную машину, где сотрудница МВД без каких-либо средств защиты составила протокол, в то время как трое ее коллег в масках и перчатках дежурили рядом с автомобилем, следя за тем, чтобы подозреваемый не сбежал.Наказание мужчине изберет суд, между тем, пользователи посоветовали ему обратиться в прокуратуру с жалобой на действия стражей порядка.