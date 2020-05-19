19.05.2020

2020-05-19 15:45:06

В Коврове маленький внук запер бабушку на балконе

В понедельник, 18 апреля, в Коврове женщина оказалась в домашней одежде на улице. Она на минуту вышла на балкон, а ее маленький внук нечаянно запер бабушку. Инцидент произошел накануне около 5 часов вечера.

Прибывшим на место спасателям пришлось ломать дверной замок, чтобы войти в квартиру. Попав в помещение, женщину вызволили из плена. Пока ребенок был один, он нашел стеклянный бокал, разбил его и играл осколками. К счастью, малыш не пострадал.

