19.05.2020

2020-05-19 09:25:03

В Коврове переполнен госпиталь для больных коронавирусом

Накануне глава Коврова Юрий Морозов на очередной пресс-конференции рассказал о ситуации по коронавирусу. По его словам, сейчас в городе небольшое количество заболевших, по сравнению с другими территориями Владимирской области. Всего в Ковровском районе на 18 мая зафиксировано 166 заболевших COVID-19.

Однако, в инфекционном госпитале, который работает на базе Центральной горбольницы, сейчас находятся 68 пациентов с коронавирусом вместо 60 запланированных.

На очереди сдача инфекционного корпуса в 1-й городской больнице. Уже сейчас готовы 2 и 3 этажи. По информации портала "Ковров сегодня", срок сдачи объекта - 25 мая.