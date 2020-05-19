"Злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве при участии Росгвардии задержан мужчина по подозрению в хищении денежных средств, предназначенных для приобретения медицинских масок.По имеющейся информации, злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей. Подозреваемый пообещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты. Заказчик перечислил денежные средства, однако в установленный срок медицинские маски не получил.Следователем УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которое впоследствии передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника в Московской области. В настоящее время мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления на территории другого региона и уже находится под домашним арестом.В ходе обыска полицейскими обнаружены и изъяты печати, ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео19_05_20_км_Москва_ЗАО_маски_223млн.mp4