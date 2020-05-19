В Москве вернулись к работе 99% промышленных предприятий, ранее приостановивших свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Москве вернулись к работе 99% промышленных предприятий, ранее приостановивших свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Как сообщил заместитель столичного мэра Владимир Ефимов, из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711.
Ефимов отметил, что во время действовавших ограничений работали 350 промышленных предприятий, обеспечивавших город продуктами, медикаментами, строительными материалами для больниц и другими важными товарами.
Главным условием возвращения к работе стало строгое соблюдения мер безопасности сотрудников.
В настоящее время мэрия рассматривает меры поддержки пострадавших отраслей и отдельных предприятий.