Сотрудники гипермаркета в подмосковном Чехове избили покупателя из-за отсутствия медицинской маски. Инцидент произошел вечером 18 мая. По предварительным данным, мужчина зашел в магазин ..

Сотрудники гипермаркета в подмосковном Чехове избили покупателя из-за отсутствия медицинской маски. Инцидент произошел вечером 18 мая.По предварительным данным, мужчина зашел в магазин без средств защиты, и работники сделали ему замечание. В результате между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку, сообщает "".Согласно другой версии, охранники гипермаркета заподозрили покупателя в краже продуктов. Подробности случившегося выясняются.