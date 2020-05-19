В Курске, Самаре и Волгограде начали испытывать зеленый коридор - систему приоритетного пропуска общественного транспорта на регулируемых перекрестках.

В Курске, Самаре и Волгограде начали испытывать "зеленый коридор" — систему приоритетного пропуска общественного транспорта на регулируемых перекрестках."Зеленый коридор" предназначен для автобусов, троллейбусов или трамваев, которые связаны с автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД), пишут "Известия". Система, связанная с диспетчерской, проверяет, соблюдает ли общественный транспорт расписание движения, и если он опаздывает, автоматика включает для него зеленый сигнал светофора."Зеленый коридор" позволяет сократить время на маршруте на 15-20%, в часы пик — примерно на 30%, уменьшить количество подвижного состава на 10% и на 7% увеличить пассажиропоток за счет соблюдения расписания, рассказал изданию исполнительный директор компании "Р1А" (внедряют технологию) Кирилл Михеев.Как заявил представитель НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев, такой "зеленый коридор" для общественного транспорта позволяет четко соблюдать расписание. Стоимость пилотного проекта составит около 10 млн рублей с учетом создания АСУДД и другого оборудования. И в будущем систему можно подключать к технологиям V2X (взаимодействие автомобилей друг с другом и инфраструктурой).Осенью к проекту могут подключить города еще в 16 регионах. Аналог такой системы пока есть только в Москве, где автоматика контролирует около 100 перекрестков. Но в этом году их количество доведут до 400.