В рамках программы Земский учитель определены претенденты на получение миллиона рублей. Теперь педагогов ждут на местах. Об этом сообщает ГТРК Алтай. Всего заявки на участие подали примерно 300 человек. Среди победителей — 44 учителя, которые, по мнению экспертов, набрали наибольшие баллы.

В рамках программы "Земский учитель" определены претенденты на получение миллиона рублей. Теперь педагогов ждут на местах. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".Всего заявки на участие подали примерно 300 человек. Среди победителей — 44 учителя, которые, по мнению экспертов, набрали наибольшие баллы. В числе вошедших в программу — преподаватели начальных классов, русского языка, истории, математики, физкультуры.Как рассказала начальник сектора кадрового развития министерства образования и науки Алтайского края Ольга Алимушкина, всем победителям из 18 регионов, в том числе из Крыма и Краснодарского края, будут разосланы извещения. В ответ они должны будут прислать письмо с согласием переехать в Алтайский край. После этого с ними будет заключен трудовой договор. Подтвердить свое согласие на переезд необходимо до 1 июля, тогда в новом учебном году они смогут приступить к работе.Если же педагог откажется от переезда, следующий по рейтингу участник сможет занять его место. Всем победителям вручат по одному миллиону рублей. Их ждут в Белокурихе, Яровом, Романовском, Быстроистокском, Усть-Калманском и других районах края.