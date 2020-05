В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы Сумерки. Тела 30-летнего артиста и его 27-летней подруги Натали обнаружили в их квартире в Лас-Вегасе.

В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки". Тела 30-летнего артиста и его 27-летней подруги Натали обнаружили в их квартире в Лас-Вегасе.Как сообщает TMZ, Бойс скончался еще 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. О причинах смерти не сообщается, однако известно, что в доме у актера нашли некое вещество в виде белого порошка.Родные актера подтвердили информацию о его гибели."Мы как семья Грегори Бойса очень опечалены этой утратой. Он был отцом, сыном, внуком, братом, дядей и другом. Он был светом в нашей жизни, мы очень огорчены его смертью. Грегори, которого мы знали, был хорошим человеком, очень порядочным и ответственным", – говорится в заявлении родственников.Сообщается, что пару обнаружила кузина Бойса. Она знала, что актер должен был уехать в Лос-Анджелес, и, увидев его машину рядом с домом, решила зайти и проверить, почему он не уехал, передает E! News.У Бойса осталась 10-летняя дочь, у его подруги – малолетний сын.В 2018 году стало известно о смерти автора саундтрека к "Сумеркам". Участник рок-групп The Black Keys, The Shins и The Arcs Ричард Свифт умер на 42-м году жизни в американском городе Такома, штат Вашингтон. В саундтрек к фильму вошла его песня Chop And Change.