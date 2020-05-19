Великобритания объявила о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского союза, сообщает Reuters.

Великобритания объявила о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского союза, сообщает Reuters.Новый тарифный режим, UK Global Tariff, начнет действовать с января 2021 года."Наш новый [режим] Global Tariff принесет пользу британским потребителям и домохозяйствам, сократив бюрократическую волокиту и снизив стоимость тысяч товаров повседневного спроса", — заявила министр международной торговли Лиз Трасс.Правительство сообщило, что будут отменены пошлины на широкий спектр товаров, причем 60% товаров будет поступать в Великобританию, не облагаясь пошлинами, на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ.Великобритания сохранит пошлины на продукцию сельского хозяйства, автомобилестроения и рыболовства. В то же время страна отменит пошлины на импорт стоимостью 30 миллиардов фунтов стерлингов ($37 миллиардов).Великобритания также отменит пошлины на товары, поддерживающие энергоэффективность, и введет временные нулевые пошлины на товары, используемые для борьбы с COVID-19, такие как средства индивидуальной защиты.