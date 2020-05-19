США ужесточили санкции против китайской корпорации Huawei. Что еще запретили, а также о том, почему власти Германии призвали отказаться от использования мессенджера WhatsApp расскажет программа Вести.net.

Американские власти теперь требуют, чтобы иностранные производители, использующие американское оборудование и технологии для производства микросхем по заказу Huawei, получали на это отдельную лицензию. Дизайн чипов Huawei делает сам, а их изготовление заказывает у специализированных компаний. В частности, у тайваньской TSMC, крупнейшего игрока этого рынка, который выпекает процессоры и для Apple, и для Qualcomm, и для огромного числа других корпораций.Как сообщает сразу несколько источников, TSMC уже перестала принимать заказы от Huawei, а она чуть ли не единственная компания, освоившая производственный процесс в 7 нм. Это значит, что изготовить современные производительные и экономичные процессоры собственной разработки Huawei, вероятно, просто больше негде. И вообще производство полупроводников дело очень дорогое и технологично доступно очень немногим компаниям на планете и это то, что в Китае воспроизвести пока что на должном уровне не смогли.Китайские власти, конечно, уже пообещали, что вложат еще $2 млрд в крупнейшего отечественного поставщика SMIC, но заменой современной фабрики это вряд ли станет и точно не сегодня. Для сравнения та же TSMC в свой будущий аризонский завод вкладывает $12 млрд и заработает он только через 3 года. Завод, который будет выпускать процессоры Apple, в том числе будущего поколения обошелся в 17 млрд долларов. На прочие капитальные траты TSMC в этом году выделяет еще $16 млрд. Впрочем, новые требования американских властей, как сообщается, не касаются уже заключенных контрактов. Так что следующее поколение процессоров Kirin вероятно TSMC все же напечатает.Меж тем власти Германии призвали отказаться от использования мессенджера WhatsApp. Об этом заявил уполномоченный правительством Германии по вопросам защиты данных и бывший депутат Бундестага. Ульрих Кельбер отправил официальное письмо во все министерства и ведомства, в которых четко пояснил, использование мессенджера не допустимо для федеральных чиновников.Кельбер выступил с критикой WhatsApp на фоне того, как в Германии участились сообщения об использовании мессенджера чиновниками разного уровня в условиях карантинов и удаленной работы. По мнению ответственного за защиту данных Facebook, владелец WhatsApp, получает метаданные каждого сообщения, IP-адрес, местоположение, информацию о смартфоне и его операционной системе, дату и время сообщения. Кельбер считает, что этого достаточно для того, чтобы составить точный профиль пользователя, вплоть до хобби, профессии, финансового положения, предпочтений и состояния здоровья, а значит чиновникам не стоит использовать этот мессенджер.В WhatsApp эти обвинения, разумеется, опровергли. Там заявили, что метаданные ни Facebook, ни любой другой компании не предоставляются. Напомнили, что все сообщения защищены сквозным шифрованием. То есть прочесть их могут только отправитель и получатель. Впрочем, на безопасность WhatsApp нареканий и правда много. Случаев взлома мессенджера, в том числе адресного, было уже достаточно. Самая громкая история - это когда в сеть попали интимные фотографии Джеффа Безоса, главы Amazon. И утекли они после того, как один из богатейших людей планеты открыл файл, присланный ему в WhatsApp саудовским принцем. Тогда в Евросоюзе призвали отказаться от использования этого мессенджера и перейти, например на Signal. И основатель Telegram Павел Дуров регулярно нападает на конкурентов, утверждает, что уязвимости, которые с завидным постоянством находят в WhatsApp это вовсе не уязвимости, а бэкдоры, оставленные по договоренности с американскими спецслужбами, но и Signal он тоже не рекомендует.