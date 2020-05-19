Тайваньская TSMC, крупнейший мировой производитель полупроводников, перестала принимать заказы на производство процессоров от корпорации Huawei. А соцсеть ВКонтакте наконец запустила групповые видеозвонки.

Тайваньская TSMC, крупнейший мировой производитель полупроводников, перестала принимать заказы на производство процессоров от корпорации Huawei, второго по доле рынка поставщика смартфонов в мире. Сообщает об это агентство Reuters со ссылкой на Nikkei.Тут нужно понимать, что разрабатывает процессор Huawei сам и, судя по всему, вполне успешно. Вообще с импортозамещением у вот уже год находящейся под американскими санкциями корпорацией все в порядке. В последних ее телефонах всего один процент американских чипов, год назад было больше десяти, но есть область технологии, которую китайцы пока полностью воспроизвести не в состоянии.Речь именно о физическом производстве процессоров. Это сложнейшее и очень дорогое дело. Флагман в этой отрасли как раз Тайваньская TSMC, именно она выпекает процессоры и для Huawei, и для Apple, и для Qualcomm. И вот уже буквально на днях всплывала информация о том, что Вашингтон пытается заставить тайваньцев отказаться обслуживать заказы Huawei. Одновременно администрация Трампа настойчиво предлагала TSMC открыть свое производство в США, в Аризоне, чтобы процессоры для iPhone и iPad были изготовлены в Америке. И вот сначала TSMC заявила, что завод в Аризоне построит за 12 млрд долларов, а теперь вот говорят, что и от новых заказов Huawei тайваньцы отказались. Официального комментария правда пока нет, зато уже есть своего рода ответ от китайцев. Пекин вкладывает еще 2 с лишним миллиарда долларов в локального производителя процессоров."ВКонтакте", крупнейшая российская соцсеть, наконец запустила групповые видеозвонки. Наконец, потому что конкуренты, как российские, так и западные на фоне массовой самоизоляции из-за коронавируса уже давно внедрили такую функцию, теперь подтянулся и "ВКонтакте". И вот как выглядит технология в его исполнении - звонки можно совершать только из приложения на iOS или Android, одновременно в беседу можно включить не больше 8 человек, причем пока что создавать видеобеседы могут не все пользователи."ВКонтакте" обещает сделать функцию общедоступной уже через несколько дней. Через web-интерфейс начинать звонки и отвечать на них нельзя, по крайней мере пока. Вообще надо сказать, что видеозвонки один на один у "ВКонтакте" появились два года назад, и соцсеть уже отмечала, что на фоне коронавируса их популярность выросла, причем на четверть. Однако в нынешних условиях особенно ценны именно групповые вызовы. И у главного конкурента "ВКонтакте", соцсети "Одноклассники", такие звонки появились еще в 2018 году. Сейчас к беседе могут подключиться до 100 человек. У "ВКонтакте" напомню только двое. И, похоже, что в самом холдинге Mail.ru, которому принадлежат обе соцсети считают технологию "Одноклассников" более надежной. Ее встроили и в другие продукты группы, например в почту, там с недавних пор можно создавать групповые видеозвонки без регистрации, доступные по ссылке, как у популярного сервиса для видеоконференций Zoom.Как рассказали нашей программе сотрудники "ВКонтакте" разработка собственных групповых видеозвонков далась непросто. Их хотели запустить уже достаточно давно, но опасались, что система не выдержит нагрузки. Ну и нельзя не упомянуть, что на фоне карантинов массового и главное не очень подготовленного перехода на удаленную работу и, разумеется, глядя на пример Zoom аудитория которого за четыре месяца выросла с 10 млн до 400 млн человек, если кто еще и не запустил видеоконференции, то как минимум пообещал это сделать. Даже Telegram и сервис знакомств Tinder.