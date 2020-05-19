Тайваньская TSMC, крупнейший мировой производитель полупроводников, перестала принимать заказы на производство процессоров от корпорации Huawei. А соцсеть ВКонтакте наконец запустила групповые видеозвонки.
Тайваньская TSMC, крупнейший мировой производитель полупроводников, перестала принимать заказы на производство процессоров от корпорации Huawei, второго по доле рынка поставщика смартфонов в мире. Сообщает об это агентство Reuters со ссылкой на Nikkei.
Тут нужно понимать, что разрабатывает процессор Huawei сам и, судя по всему, вполне успешно. Вообще с импортозамещением у вот уже год находящейся под американскими санкциями корпорацией все в порядке. В последних ее телефонах всего один процент американских чипов, год назад было больше десяти, но есть область технологии, которую китайцы пока полностью воспроизвести не в состоянии.
Речь именно о физическом производстве процессоров. Это сложнейшее и очень дорогое дело. Флагман в этой отрасли как раз Тайваньская TSMC, именно она выпекает процессоры и для Huawei, и для Apple, и для Qualcomm. И вот уже буквально на днях всплывала информация о том, что Вашингтон пытается заставить тайваньцев отказаться обслуживать заказы Huawei. Одновременно администрация Трампа настойчиво предлагала TSMC открыть свое производство в США, в Аризоне, чтобы процессоры для iPhone и iPad были изготовлены в Америке. И вот сначала TSMC заявила, что завод в Аризоне построит за 12 млрд долларов, а теперь вот говорят, что и от новых заказов Huawei тайваньцы отказались. Официального комментария правда пока нет, зато уже есть своего рода ответ от китайцев. Пекин вкладывает еще 2 с лишним миллиарда долларов в локального производителя процессоров.
"ВКонтакте", крупнейшая российская соцсеть, наконец запустила групповые видеозвонки. Наконец, потому что конкуренты, как российские, так и западные на фоне массовой самоизоляции из-за коронавируса уже давно внедрили такую функцию, теперь подтянулся и "ВКонтакте". И вот как выглядит технология в его исполнении - звонки можно совершать только из приложения на iOS или Android, одновременно в беседу можно включить не больше 8 человек, причем пока что создавать видеобеседы могут не все пользователи.
"ВКонтакте" обещает сделать функцию общедоступной уже через несколько дней. Через web-интерфейс начинать звонки и отвечать на них нельзя, по крайней мере пока. Вообще надо сказать, что видеозвонки один на один у "ВКонтакте" появились два года назад, и соцсеть уже отмечала, что на фоне коронавируса их популярность выросла, причем на четверть. Однако в нынешних условиях особенно ценны именно групповые вызовы. И у главного конкурента "ВКонтакте", соцсети "Одноклассники", такие звонки появились еще в 2018 году. Сейчас к беседе могут подключиться до 100 человек. У "ВКонтакте" напомню только двое. И, похоже, что в самом холдинге Mail.ru, которому принадлежат обе соцсети считают технологию "Одноклассников" более надежной. Ее встроили и в другие продукты группы, например в почту, там с недавних пор можно создавать групповые видеозвонки без регистрации, доступные по ссылке, как у популярного сервиса для видеоконференций Zoom.
Как рассказали нашей программе сотрудники "ВКонтакте" разработка собственных групповых видеозвонков далась непросто. Их хотели запустить уже достаточно давно, но опасались, что система не выдержит нагрузки. Ну и нельзя не упомянуть, что на фоне карантинов массового и главное не очень подготовленного перехода на удаленную работу и, разумеется, глядя на пример Zoom аудитория которого за четыре месяца выросла с 10 млн до 400 млн человек, если кто еще и не запустил видеоконференции, то как минимум пообещал это сделать. Даже Telegram и сервис знакомств Tinder.