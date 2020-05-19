19.05.2020

2020-05-19 23:10:03

Владимирский автовокзал вернул перевозчикам часть долгов

Как эпидемия сказалась на реализации нацпроектов во Владимирской области ? О выполнении задач, которые поставил Президент , сегодня журналистам рассказал врио замгубернатора Роман Годунин.



Напомним, общая сумма нацпроектов, которые он курирует - 2 млрда 400 млнов рублей.Это ЖКХ, инфраструктура, экология , строительства нового жилья. И по словам Романа Годунина, в этом году все средства пришли в полном объеме. Нацпроекты исполняются, например, к 1 мая введено в эксплуатацию без малого 260 тысяч кв.метров. А вот, что касается переселения из аварийного жилья - проблемы есть, особенно во Владимире. Второй год областные и городские власти не могут договориться о стоимости квадратного метра. Хотя области выделено в целом на эту программу почти 400 миллионов рублей.

Роман Годунин, врио замгубернатора Владимирской области

-По Владимиру сегодня мы с администрацией города встречаемся как раз по этому вопросу. Есть вопросы по стоимости квадратного метра . Я думаю будем находить какие-то компромиссы.

Задали журналисты вопрос и о помощи перевозчикам. Так как количество перевозок сократилось на треть, отрасль наиболее сильно пострадала во время карантина. . Что сказалось на доходах предприятий. По словам Романа Годунина , после вмешательства чиновников "Владимирский автовокзал" вернул перевозчикам 5 млнов рублей, но это лишь 20 процентов от общей суммы долга. Сейчас областные власти вырабатывают механизм компенсации стоимости ГСМ предприятиям. Планируется по факту каждой перевозки переводить средства на счета транспортных компаний.