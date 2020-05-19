Станция юных натуралистов "Патриарший сад" приглашает школьников города Владимира 8-10 классов принять участие в городском экологическом слёте 2020 года.
В программе : участие юных экологов в теоретическом и практическом турах. Теоретический тур для участников будет проходить в форме тестирования и решения экологических ситуаций. Практический этап предполагает состязания по направлениям «Юный ботаник», «Юный зоолог», «Юный почвовед» «Юный гидробиолог», «Юный лесовод».
Заявки от образовательных организаций принимаются до 10 сентября 2020 г. по адресу: [email protected]
По итогам конкурса определятся победители, призеры, которые будут награждены дипломами Управления образования администрации города Владимира и ценными подарками.
(Фото: Станция юных натуралистов "Патриарший сад")