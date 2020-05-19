Всего в регионе - 1920 заболевших COVID-19

19 мая во Владимирской области подтвердили 83 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе - 1920 заболевших COVID-19.По данным регионального Роспотребнадзора, 19 случаев выявили в Гусь-Хрустальном районе, 15 случаев - в Александровском районе, 13 случаев - в Ковровском районе, 13 случаев - во Владимире, 7 случаев - в Муромском районе, 6 случаев - в Петушинском районе, 4 случая - в Вязниковском районе, 3 случая - в Кольчугинском районе, 2 случая - в Юрьев-Польском районе и один случай - в Киржачском районе.