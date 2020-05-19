На Ямале водителя лодки наказали условно за гибель пассажира. Суд Тазовского района вынес решение — условное наказание на шесть месяцев с испытательным сроком на год.

На Ямале водителя лодки наказали условно за гибель пассажира. Суд Тазовского района вынес решение — условное наказание на шесть месяцев с испытательным сроком на год.Происшествие случилось летом 2019 года. Моторная лодка двигалась по реке Гыда. В какой-то момент водитель совершил резкий разворот, из-за чего пассажир упал за борт. Как уточняет ГТРК "Ямал", в лодке не было средств индивидуальной защиты, в том числе спасательного жилета. Пассажир не смог выплыть и утонул.Водителя лодки осудили за нарушение правил безопасности при управлении маломерным судном и перевозке людей.