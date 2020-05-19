Ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал отцом. Возлюбленная Каси Беннетт родила спортсмену дочь. Об этом сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в своем аккаунте в Твиттере. Имя малышки ..

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал отцом. Возлюбленная Каси Беннетт родила спортсмену дочь. Об этом сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в своем аккаунте в "Твиттере". Имя малышки пара держит в секрете.Напомним, Болт стал встречаться с Беннет в 2014 году. Возлюбленная младше спринтера на четыре года. О беременности девушки стало известно в январе 2020 года. Тогда пара устроила вечеринку для родственников и друзей, где поделилась подробностями о предстоящем пополнении.Усэйн Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. За время своей карьеры спортсмен установил восемь мировых рекордов. Владеет негласным титулом самого быстрого человека в мире.