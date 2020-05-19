Валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле рухнул на треть к предыдущему месяцу — до 6,3 триллиона руб. По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в апреле рухнул на треть к предыдущему месяцу — до 6,3 триллиона руб., по оценке аналитиков на основне данных Минфина. По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%)."Если из 28% номинального снижения ВВП около 10% можно отнести к падению цен на нефть с $70 до $20 за баррель, то в реальном выражении ВВП мог снизиться за месяц нерабочих дней на 20%", — отмечает управляющий директор УК "Агидель" Виктор Тунев.По его оценке снижение ВВП могло быть на 7% больше, если бы не увеличение расходов бюджета на 0,5 триллионов руб. в апреле, включая 0,3 триллиона руб. на социальные цели.Российский ВВП ожидает сокращение на протяжении четырех кварталов подряд в годовом выражении согласно консенсус-прогнозу 28 экономистов, опрошенных ВШЭ с 6 по 12 мая. ВВП во II квартале снизится на 10,7%, в III квартале — на 4%, в IV квартале 2020 года — на 2,8%, в I квартале 2021 года — на 2,1%. Рост начнется во II квартале 2021 года — на 8,1% из-за низкой базы сравнения, в III квартале 2021 года — на 3,6%, в IV квартале 2021 года — на 2,9%.Максимальное падение российской экономики ожидается во II квартале. ВВП России может упасть во II квартале на 8%, прогнозирует ЦБ РФ. В целом по итогам 2020 года Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6%.Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.По оценке Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте составил 22,0 миллиарда руб., в апреле — 55,8 миллиарда руб., в мае вырастет до 190,1 миллиарда руб.