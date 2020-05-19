19.05.2020

2020-05-19 12:35:15

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (17(9714) от 19 мая 2020 года).

ОБЩЕСТВО И ПОРЯДОК В НЁМ

Корреспондент газеты «Петровка, 38» провёл беседу с начальником Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Андреем ЗАХАРОВЫМ о работе возглавляемого им подразделения, о задачах и сложностях, с которыми встречаются в процессе работы сотрудники правоохранительных органов. Читайте на странице 2.



ВЕРНУТЬ ИЗ НЕБЫТИЯ

Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в музей УВД по ЮЗАО представители поискового отряда «Пионер» передали экспонаты, найденные ими во время раскопок на местах сражений. Продолжение на странице 2.



«НАШ ПОЛК — ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ»

Ежегодно 13 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данное ведомственное календарное торжество установлено согласно приказу МВД России № 1026 от 23 октября 2002 года «Об объявлении даты образования охранно-конвойных подразделений милиции». Читайте на странице 3.



УМЕТЬ ПРИНИМАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Победитель конкурса профессионального мастерства старший инспектор лейтенант полиции Роман МИХЕЕВ рассказал о любимой работе в батальоне туристической полиции 1-го ОПП и о том, как «герои мультфильмов» обманывали иностранцев. Читайте на странице 4.



ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, установленный в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских. Этот праздник органично соединяет историческую, государственную, национальную и церковную составляющие и является праздником нашей, славянской, цивилизации. Подробности читайте на странице 4.



БУДНИ ИЗОЛЯТОРА

По итогам конкурса профессионального мастерства 2019 года изолятор временного содержания УВД по ЮАО признан лучшим в городе. Более трёх лет руководит изолятором майор полиции Владимир ЛАХТИН. Его рассказ — о делах и заботах, о сотрудниках этого закрытого учреждения. Читайте на странице 5.



МАФИЯ И ПАНДЕМИЯ

Многолетние исследования организованной преступности позволили криминологам в самых разных странах прийти к обобщённому выводу, что криминальные структуры (которые именуют обобщённым словом «мафия») из всех других формальных и неформальных структур быстрее всех приспосабливаются к новой реальности. Подробности читайте на страницах 6-7.



«ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ»

Помните историю о громком преступлении, раскрытом оперативниками ОЭБиПК по Западному административному округу столицы, рассказанную нами недавно? Тогда была обезврежена целая банда «лжекоммунальщиков», промышлявших мошенничеством в отношении наиболее беспомощной категории москвичей — пожилых людей. Читайте на странице 7.



МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

О службе, о дне сегодняшнем, вчерашнем и завтрашнем наш разговор в честь 85-летнего юбилея столичной подземки с начальником УВД на Московском метрополитене полковником полиции Шамилем СИБАНОВЫМ. Читайте на странице 8.



УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От имени Общественного совета от всей души поздравляю вас с 85-летием образования УВД на Московском метрополитене! Выбрав нелёгкую и опасную профессию, вы посвятили себя ответственной и благородной миссии — защите жизни и спокойствия самого прекрасного подземного города в мире. Читайте на странице 8.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ

11 мая 1935 года в соответствии с приказом НКВД СССР № 061 «Об организации милицейской охраны на метрополитене» был создан Отдельный дивизион милиции по охране метрополитена. Читайте на странице 9.



НАШИ ВЕТЕРАНЫ — НАША ГОРДОСТЬ!

Мы гордимся ветеранами Великой Отечественной войны, и сегодня стоящими в наших рядах. Среди них — фронтовик Пётр Степанович БУРЕНИН. Читайте на странице 9.



ПУТЬ СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ К ПОБЕДЕ

Юбилейная дата Дня Победы совпала с другим значимым событием — ровно 85 лет назад была запущена первая — Сокольническая — линия столичной подземки. Наш рассказ будет о том, как в годы Великой Отечественной войны благодаря непомерному труду метрополитеновцев и правоохранителей московская подземка стала оплотом, надеждой для москвичей и всей страны. Продолжение на странице 9.



СПАСИБО, ЧТО СПАСЛИ МЕНЯ

В конце мая будет отмечаться День подразделений органов внутренних дел Российской Федерации по делам несовершеннолетних. К этой дате редакция газеты «Петровка, 38» подготовила серию публикаций. Читайте на странице 11.



ЗАРИСОВКИ ВОЙНЫ

(Окончание. Начало в № 16) Трудолюбие, бодрый, жизнеутверждающий характер в самые трудные моменты фронтовой жизни помогали Аввакумову не терять стойкость и веру в Победу. Особенно подбадривало то, что он лицезрел плоды своих стараний — публикации в газете, видел, как его рисунки высоко ценились бойцами, сопровождали их в бою и даже наклеивались на броню танков, шедших в атаку. Продолжение на странице 12.



ЭТО МОИ ГЕРОИ

В год 75-летия Великой Победы инспектор 7-го отдела (пропаганды Безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ) УГИБДД старший лейтенант полиции Анна ДУБСКАЯ поделилась с читателями газеты «Петровка, 38» воспоминаниями о своих родственниках, боровшихся за мирное небо над нашими головами. Продолжение на странице 13.



МЫ ЕЩЁ, МЫ ЕЩЁ ПОВОЮЕМ!

Ветеран УВД по ЗАО Виктор Михайлович Паршин родился 16 ноября 1940 года в Рязанской области. В 18 лет переехал в Москву и устроился на работу слесарем в Мосметрострой. Читайте на странице 14.



БУДНИ «КОМПЕНСАТОРА»

Сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу при участии Росгвардии и служб безопасности кредитно-финансовых учреждений задержан подозреваемый в хищении денежных средств пенсионеров под предлогом компенсаций по программе «Дети войны». Читайте на странице 14.



ТЕСТЬ МАННЕРГЕЙМА «ВОЖЖИ» НЕ НАТЯГИВАЛ

Рекордсменом среди столичных полицейских можно считать генерал-лейтенанта Николая Устиновича (или, как писали ранее, Иустиновича) Арапова, который почти 13 лет возглавлял столичную полицию — с 1 января 1868 по 14 октября 1878 года. Судьба и сама жизнь этого неординарного человека, кстати, и его родственников, — интересна и поучительна. Читайте на странице 15.



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