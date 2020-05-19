19.05.2020

2020-05-19 12:20:03

Хоккейная коробка в деревне Аксенцево оказалась в частной собственности

Хоккейная коробка в деревне Аксенцево была любимым местом детей. Но теперь земля, на которой она стоит, в частной собственности. И что с ней будет, неизвестно. Нужна ли она в деревне - рассказывают сами жители.

На этой площадке нет детей, но не из-за самоизоляции. Теперь бывшая хоккейная коробка - в частной собственности. А земля под ней - продана.

Это видео "Вестям" прислала местная жительница. Ольга Кучер рассказала, что землю для строительства корта им выделили четыре года назад. На деньги спонсоров поставили хоккейную коробку, ворота и баскетбольные щиты. Теперь здесь все поросло травой.

Ольга Кучер, жительница поселка Аксенцево: «Когда начали выяснять, оказалось, что глава муниципального образование Второвское Игонина Надежда Федоровна просто продала эту землю. А сейчас новый собственник начал демонтаж этой площадки и хочет ее просто сжечь, потому что он не знает, как от нее избавиться».

Глава поселения Надежда Игонина готова предоставить документы, подтверждающие законность продажи. Жалоба, по ее словам, связана с личными интересами Ольги.

Надежда Игонина, глава администрации МО Второвское: «Земля продана через торги, законно. Проходил аукцион, земля продана законно. Можете приехать, можете посмотреть».

Кто купил участок, и что на нем построят - неизвестно. По словам бывшей старосты Аксенцова, Александры Казаковой, раньше площадка была любимым местом у детей, других в деревне нет. Но сейчас в Аксенцево детей не так много, как раньше.

Александра Казакова, бывшая староста деревни: «Ну, человек, наверное, 15 то есть. - То есть площадка нужна? Ну, я думаю, да. А так они носятся по улице да и все».

У Надежды Игониной - другое мнение. Она считает, что в площадке нет необходимости, Аксенцево граничит с другими деревнями, где такие корты есть. И дети могут играть там. Но если жители Аксенцево решат, что у них должна быть своя площадка, она готова с ними встретиться. И подумать, где выделить землю. Главное, чтобы это было общим решением.

"Вести-Владимир"