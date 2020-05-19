Остановился, бежать некуда, вокруг - никого. Рассказ жителя Ярославля о том, как на него напал медведь - прямо посреди городского тротуара. Встречу даже снял уличный регистратор. Всё длилось несколько секунд. Медведь прыгнул на человека, укусил за ногу. Ну, а дальше вмешался случай. Стоявший на парковке таксист начал сигналить и моргать фарами. Это спугнуло хищника - и спасло мужчине жизнь.

"Остановился, бежать некуда, вокруг — никого". Рассказ жителя Ярославля о том, как на него напал медведь — прямо посреди городского тротуара. Встречу даже снял уличный регистратор. Всё длилось несколько секунд. Медведь прыгнул на человека, укусил за ногу. Ну, а дальше вмешался случай. Стоявший на парковке таксист начал сигналить и моргать фарами. Это спугнуло хищника — и спасло мужчине жизнь.Медведя видели и другие жители города. Очевидцы не могли скрыть свое восхищение происходящим, так что без купюр — подобные ролики показывать нельзя.К слову, местные власти уже всех успокоили — хищник ушёл обратно в лес. Его поведение объясняют "элементарным любопытством". Ну а в городских пабликах, понятно, шутят, что подтвердилось самое примитивное представление иностранцев о России. Мол, это там, где по улицам бродят дикие звери.Кстати, у этого факта был, как минимум один свидетель, который теперь сможет рассказать о медведях — всему миру. Стало известно, что уже которую неделю в Ярославле на самоизоляции находится американский музыкант, сын легендарной певицы — Эллы Фицджеральд. Как он там оказался и чем занимается — выяснил Станислав Бернвальд.Приемный сын легендарной Эллы Фиджеральд, джазовый музыкант и исполнитель Рей Браун-младший, от гастролей по России в восторге. Публика от него тоже в легком джазовом экстазе.До того, как границы заковал коронавирусный засов, Браун посетил с концертами несколько российских городов. Везде принимали на ура. Кстати, в России он не в первые, и здесь музыканту нравится."Это моя не первая поездка в Ярославль. Впервые мы приехали сюда в феврале 2007, дважды объездили Золотое кольцо, будем здесь до 21 мая, минимум, в зависимости от того, что будет с границами. Я хоть и скучаю по жене, но мне здесь нравится", — доволен музыкант.После того как границы захлопнулись, Рэй завис в Ярославле. Живет в обычной хрущевке у друзей, музыкантов Стаса и Вадима Майнугиных.Самоизоляцию американский джазмэн переживает спокойно. На улицу особо не рвется, мол, погода после Лос-Анджелеса в Ярославле все равно не прогулочная. Но чем заниматься в небольшой квартире – вопрос не стоит."Вы знаете, жизнь полна сюрпризов, я стараюсь сохранить позитивный настрой. Я очень люблю готовить, думаю, что бы мог сделать. Обожаю варить куриный суп, делать сэндвичи, бефстроганов. А ещё здесь хорошее вино. Наверное, так я могу вкратце описать, чем я занимаюсь на самоизоляции. Ещё я могу готовить блюда из молока — пальчики оближешь", — смеется Рей Браун.Не голодает ни физически, ни творчески. Дистанционно готовит новый проект в Штатах и во Франции, делится опытом и с российскими джазовыми музыкантами.По словам музыкантов, они научились работать дистанционно. Репетиции и записи песен, оказывается, тоже возможно проводить на самоизоляции. Это новый опыт не только для них, это новый опыт для всех. Как только появится возможность, музыканты Майнугины собираются вместе с Реем Брауном продолжить творческий путь. Следующая остановка – Украина. Там, кстати, Рея ждут не только почитатели его творчества, но и его супруга украинская виолончелистка Наталья Ильина.