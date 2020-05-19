Зенит объявил о продлении действующего контракта с нападающим Александром Кокориным, вторую половину сезона выступающем в Сочи на правах аренды. Соглашение пролонгировано на период доигрывания оставшихся матчей чемпионата России.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении действующего контракта с нападающим Александром Кокориным, вторую половину сезона выступающем в "Сочи" на правах аренды. Соглашение пролонгировано на период доигрывания оставшихся матчей чемпионата России.Об этом сообщил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев: "УЕФА и Ассоциации европейских клубов с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовали продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Это и было сделано в случае с Александром Кокориным. На период доигрывания продлен его контракт с "Зенитом", и арендное соглашение с "Сочи", — цитирует Медведева РИА Новости.Напомним, что Кокорин выступает за команду с черноморского побережья с февраля 2020 года. Его аренда была рассчитана до завершения российской премьер-лиги в мае, а контракт с "Зенитом" действует до предстоящего лета.Однако в марте чемпионат России был прерван из-за пандемии. Теперь ожидается, что турнир возобновится 21 июня.