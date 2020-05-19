Отношения Венцеслава Венгржановского с возлюбленной Дарьей испортились прямо на свадьбе. Тогда для девушки рухнул целый мир.

Отношения Венцеслава Венгржановского с возлюбленной Дарьей испортились прямо на свадьбе. Тогда для девушки рухнул целый мир.В феврале экс-участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский сообщил поклонникам радостную новость: он женится на своей возлюбленной Дарье Некрасовой. Свадьбу они сыграли через месяц, однако торжество было омрачено чередой скандальных выходок.Сначала на празднование пришел шоумен Дмитрий Торин. Он обвинил собравшихся в "пире во время чумы". Мол, негоже устраивать банкет, когда в мире пандемия коронавируса. После этого в зал ворвалась подруга молодоженов Валерия. Девушка заявила, что с Венцеславом ее связывают интимные отношения и ребенок, которого она уже вынашивает.Происходящее стало ударом для Дарьи. Она в ту же минуту покинула торжество, уехала к родным и больше не выходила на связь с супругом. Девушка была уничтожена неверностью Венгржановского, а также страдала от нападок недоброжелателей в Сети.18 мая Венцеслав сообщил, что его жена пыталась покончить с собой. Дарья оказалась очень закрытым человеком и не хотела ничего ни с кем обсуждать. Девушку удалось спасти от ужасного поступка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.Кроме того, экс-участник "Дома-2" попросил пользователей Сети воздержаться от негативных комментариев в инстаграм-аккаунте Дарьи и не травмировать ее психику впредь.