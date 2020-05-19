Актер из популярного сериала Полицейский с Рублевки попал в неприятности. В крови 35-летнего Антона Михайленко нашли следы наркотических веществ.

Актер из популярного сериала "Полицейский с Рублевки" попал внеприятности. В крови 35-летнего Антона Михайленко нашли следы наркотическихвеществ.Полицейские задержали артиста на улице. Поведение Михайленко стражампорядка показалось подозрительным. Актера из сериала "Полицейский с Рублевки" отвезлина медэкспертизу.Исследование показало, что в крови Антона Михайленко присутствуют следысинтетических наркотиков. Сейчас стражи порядка проводят проверку и ужевозбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте, пересылке илиизготовлении запрещенных веществ. Стражи порядка пытаются выяснить, где звезда "Полицейскогос Рублевки" взяла наркотики.Отметим, что Михайленко задержали еще месяц назад. Между тем известно о скандальномэпизоде стало только сейчас.Напомним, Антон Михайленко снимался в теленовеллах "Прокурорскаяпроверка", "Адвокат" и "Следаки". Интересно, что артисту часто доставались ролиполицейских.11 Фев 2020 в 12:58 PSTАктер также подрабатывает в качестве ведущего на различныхмероприятиях. Михайленко можно часто увидеть на праздниках крупных компаний ивечеринках звезд. Сериал можно смотреть онлайн навидеоплатформе .