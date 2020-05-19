Съемки любимого многими ситкома должны возобновиться в июле. Звезды серила Сваты ждут приглашения от создателей.

Съемки любимого многими ситкома должны возобновиться в июле. Звездысерила "Сваты" ждут приглашения от создателей.Киношники планировали продолжить работу над седьмой частью теленовеллыв середине лета. На съемочную площадку в Белоруссии должны были приехатьартисты, гримеры, художники по костюму и другие задействованные в процессе специалисты. Ксожалению, пандемия коронавируса внесла свои корректировки: новый сезоноказался под угрозой.По словам актера Александра Феклистова, сыгравшего в "Сватах" ученогоАлександра Александровича Берковича, сейчас он и его коллеги ожидают открытияграниц между государствами.Феклистовдобавил, что говорить о чем-то конкретном еще рано. "Пока, как видите, ждем",– высказалась знаменитость. Режиссер картины Андрей Яковлев, а также продюсеры следят за развитием событий и готовы действовать по ситуации.4 Май 2020 в 5:09 PDTПоддержала коллегу актриса Олеся Железняк. В сериале "Сваты" онаисполняет роль Ларисы Викторовны Буханкиной. Звезда ситкома сказала, чтоновостей о возобновлении работы пока нет. Олеся добавила, что она и ее коллегиждут окончания карантина. Звезда полагает, что с улучшением эпидемиологическойобстановки работа продолжится. можносмотреть онлайн на видеоплатформе