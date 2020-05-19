Съемки любимого многими ситкома должны возобновиться в июле. Звезды
серила Сваты ждут приглашения от создателей.
Съемки любимого многими ситкома должны возобновиться в июле. Звезды
серила "Сваты" ждут приглашения от создателей.
Киношники планировали продолжить работу над седьмой частью теленовеллы
в середине лета. На съемочную площадку в Белоруссии должны были приехать
артисты, гримеры, художники по костюму и другие задействованные в процессе специалисты. К
сожалению, пандемия коронавируса внесла свои корректировки: новый сезон
оказался под угрозой.
По словам актера Александра Феклистова, сыгравшего в "Сватах" ученого
Александра Александровича Берковича, сейчас он и его коллеги ожидают открытия
границ между государствами.
Феклистов
добавил, что говорить о чем-то конкретном еще рано. "Пока, как видите, ждем",
– высказалась знаменитость. Режиссер картины Андрей Яковлев, а также продюсеры следят за развитием событий и готовы действовать по ситуации.
4 Май 2020 в 5:09 PDT
Поддержала коллегу актриса Олеся Железняк. В сериале "Сваты" она
исполняет роль Ларисы Викторовны Буханкиной. Звезда ситкома сказала, что
новостей о возобновлении работы пока нет. Олеся добавила, что она и ее коллеги
ждут окончания карантина. Звезда полагает, что с улучшением эпидемиологической
обстановки работа продолжится. можно
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