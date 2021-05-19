19.05.2021

2021-05-19 21:10:04

Бактерии очистят почву от мазута на месте крушения поезда под Владимиром

Главная тема дня. В Камешковском районе продолжают устранять последствия железнодорожной катастрофы. Началась рекультивация участка, на котором осенью прошлого года разлились полторы тысячи тонн мазута. Как продвигается работа, выяснял Никита Тарбеев.



Сотрудники центра аварийно-спасательных и экологических операций опрыскивают место крушения поезда препаратом - нефтедеструктором. После такого дождика, пятна мазута еще остающиеся на участке, покрываются светлой пеной - это значит, что препарат работает.



- Вот эти пятнышки - это уже переработанный мазут - коричневые, темно-коричневые. Сейчас мы видим результат одного часа.



Вот в таких каркасных бассейнах разводят бактерий, способных поглощать нефтепродукты. Три дня в инкубаторе - и можно применять. В течение месяца микроорганизмы должны сделать свою работу.



Марат Султыгов, директор департамента рекультивации, переработки и утилизации Центра аварийно-спасательных и экологических операций: «Здесь бактерии, находятся, которые размножаются - они размножились и после определенного времени - вот сегодня запланировано у нас орошение - они отстоялись, здесь температура плюсовая и начинается орошение».



Анатолий Глушков, технический директор компании «Биоойл»: «Это аборигенные микроорганизмы - бактерии, которые взяты с нефтезагрязненных земель - они естественные, природные. Это вещество, попадая в грунт, загрязнённый нефтепродуктами, а также водоемы, которые содержат нефтепродукты, разлагает их на углекислый газ, воду и органическую биомассу».



Впрочем, от основной части разлившихся нефтепродуктов железнодорожникам пришлось избавляться без помощи микроорганизмов. Из-за ошибки работников станции Новки-1, 16 ноября прошлого года , на землю вылилось полторы тысячи тонн мазута - настоящая экологическая катастрофа. Работы на участке закончились лишь к новому году. Мазут собрали в резервуары и откачали, двадцать тысяч кубометров загрязненного грунта вывезли на утилизацию в Ярославскую и Нижегородскую области.



В апреле началась рекультивация места катастрофы - бактерии-нефтедеструкторы применили в первый раз, сейчас идет уже второй по счёту курс, в июне предстоит третий. И после этого Росприроднадзор должен дать своё заключение. Последним штрихом станет высадка газона - она намечена на июль.



Юрий Маслов, заместитель главного инженера Горьковской железной дороги: «Вынесено представление, не штраф, а представление об оплате 32 миллионов по данному объекту. В связи с тем, что Горьковская железная дорога затратила гораздо больше на приведение данной территории в соответствие, это порядка 350 миллионов, мы направили в Росприроднадзор соответствующие письма, чтобы они зачли данные работы в счёт той претензии, которую они нам выставили».



По словам сотрудников Горьковской железной дороги, последний анализ проб грунтовых вод не показал превышений по содержанию нефтепродуктов и других вредных веществ. А из придорожных канав уже раздаются привычные звуки. Если загрязнение и остаётся, этим местным обитателям оно нипочем.



Никита Тарбеев, Андрей Синягин



«Вести Владимир»