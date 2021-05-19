Горьковская железная дорога готовит инфраструктуру к поставке крупных объёмов инертных материалов для строительства платной трассы М-12 «Москва – Казань». Об этом сообщили в пресс-службе ..

Горьковская железная дорога готовит инфраструктуру к поставке крупных объёмов инертных материалов для строительства платной трассы М-12 «Москва – Казань». Об этом сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».На станциях во Владимирской и Нижегородской областях в рамках первоначальных этапов возведения скоростной автомагистрали уже переработано более 190 тысяч тонн инертных грузов.«На станциях Муром и Юрьевец переоборудованы погрузо-разгрузочные пункты, установлены автомобильные весы и обустроено покрытие площадки навалочных грузов. Это позволит более эффективно производить переработку сыпучих материалов. На станции Канаш запланирован капитальный ремонт повышенного пути», - уточнили в «ГЖД».На Горьковскую железную дорогу поставлено шесть погрузчиков с грейферным захватом. Техника позволяет проводить работы на погрузо-разгрузочных площадках, расположенных на железнодорожных станциях. В 2021 году планируется поставка трёх ковшовых погрузчиков.