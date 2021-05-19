Экономист Лев Марголин прокомментировал решение властей Белоруссии о блокировке независимого портала TUT.by.

Экономист Лев Марголин прокомментировал решение властей Белоруссии о блокировке независимого портала TUT.by.Специалист отметил, что последние месяцы режим оказывал непрерывное давление на сотрудников популярного издания. В отношении нескольких журналистов TUT.by началось уголовное преследование. Марголин отметил, что теперь власти решили сменить тактику: раз порталом им не удается управлять, то проще его закрыть.Экономист затруднился ответить на вопрос, как дальше будет развиваться сайт. Он предположил, что работники издания будут бояться потерять работу и тогда начнут заниматься самоцензурой. Но есть и второй вариант: TUT.by может остаться только в социальных сетях и телеграме.По мнению Марголина, любые попытки режима скрыть от белорусов правдивую информацию сегодня недопустимы. "Закрытием портала власть кладет еще один кирпичик в массив ненависти, которую многие граждане испытывают против нее", – заявил экономист в разговоре с UDF.by.Ранее политолог Валерий Карбалевич сообщил, что власти Белоруссии . Он пояснил, что у президента Александра Лукашенко сработал инстинкт самосохранения: почувствовав угрозу со стороны независимого СМИ, он решил погубить его.Напомним, что доступ к новостному ресурсу был ограничен в минувший вторник, 18 мая. Сообщается, что Генеральная прокуратура республика выявила на сайте TUT.by многочисленные нарушения закона о СМИ.