Единая Россия 19 мая направит в Государственную Думу законопроект о бесплатном подключении домохозяйств к газу, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства.

"Единая Россия" 19 мая направит в Государственную Думу законопроект о бесплатном подключении домохозяйств к газу, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства.В документе прописано, что газификация участка будет бесплатным для граждан, подчеркнул Турчак. Он выразил надежду, что депутаты примут законопроект в весеннюю сессию, и люди как можно скорее получат доступ к газу."Чтобы не осталось лазеек для злоупотребления, а подключение было максимально удобным и простым для людей», – сказал секретарь генсовета "ЕР".Ранее Турчак сообщил, что правительство учло предложения партии по созданию единого оператора газификации и проведению работ по принципу "одного окна". Для людей все будет удобно и просто, заверил он. По словам политика, газ доведут до участков за два года.Инициативу бесплатно подключать домохозяйства к газу "ЕР" выдвинула в середине апреля. Президент Владимир Путин поддержал предложение.Напомним, что глава государства поручал завершить газификацию к 2030 году.