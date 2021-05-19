Благотворительное шоу “ЗаСпасибо” – самое благотворительное среди развлекательных и самое развлекательное среди благотворительных. Суть – два участника соревнуются в

Благотворительное шоу “ЗаСпасибо” – самое благотворительное среди развлекательных и самое развлекательное среди благотворительных. Суть – два участника соревнуются в конкурсных испытаниях, проигравший пополняет счёт добра, победитель – делает доброе дело. Сейчас позитивные благотворители помогают детям с синдромом Дауна из НКО «Сокращая Дистанцию». Они нуждаются в занятиях в бассейне. Присоединяйтесь и делайте добрые дела с улыбкой.