В частности, оформить временную регистрацию теперь можно будет полностью дистанционно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат с 1 июля 2022 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства."Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат, - говорится в сообщении. - Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт".Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно (по почте или на едином портале). Также постановление устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения - любое профильное подразделение на их территории.