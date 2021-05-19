Пляжи ещё не приняты. Дно водолазами не обследовано. Пробы воды не взяты.

Сотрудники МЧС 19 мая провели профилактический рейд на озере Семязино.«Купальный сезон во Владимирской области откроется 1 июня. Несмотря на это, люди уже купаются. Причиной стала , которая установилась в регионе», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.В связи с этим участники мониторинга пообщались с отдыхающими на Семязинском пляже. Владимирцам напомнили, что до открытия сезона купание может быть небезопасным.«Пляж ещё не принят. Дно водолазами не обследовано. Пробы воды не взяты», – пояснил людям государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения №2 Центра ГИМС Александр Лихачёв.Начальник отдела по делам ГО и ЧС по Ленинскому району города Владимира Александр Суворов сообщил, что после приёмки на разрешённых пляжах будет оборудована необходимая инфраструктура. Для безопасности горожан развёрнут пост и организуют дежурство спасателей.Представители ведомства вручили отдыхающим памятки с правилами безопасного поведения у водоёмов и алгоритмом действий при спасении утопающих.