19.05.2021

2021-05-19 12:15:04

Летчица из Камешково отметила столетний юбилей

Летчица из Камешково, ветеран Великой Отечественной войны Мария Былова отметила столетие. Свою историю жизни, подвигов и любви она рассказала Любови Истратовой.



- Куда мне девать свой посох?, - смеясь, спрашивает Мария Игнатьевна, указывая на клюшку. Здоровье столетней летчицы уже не то, а вот чувство юмора не стареет.



- Как я отметила? Отлично! У меня было много гостей, много знакомых, которые со мной работали.



20 лет Мария Былова преподавала биологию в своем втором родном Камешково. Сама она из Казахстана. Всегда умела адаптироваться под обстоятельства, и до, и после войны любое дело казалось ей интересным и важным. Уже в 20 лет Мария Игнатьевна была инструктором в мытищенском аэроклубе. Когда летать было не на чем, выучилась на шофера. И за штурвалом, и за рулём всегда была круглой отличницей.



- Меня из класса не выпускали мои друзья-курсанты мужчины. Чтобы я подсказывала. Вот я сама удивляюсь, как я могла столько усваивать... Когда после болезни меня взяли в связь, научилась уже азбуке Морзе, морзянке. Стала я телеграфистом. Вот сколько у меня было профессий.



Во время Великой Отечественной Мария Игнатьевна копала противотанковые рвы в Москве, прятала карточки на хлеб, чтобы никто не отобрал. В 1942 её и ещё 8 тысяч женщин со всей страны призвали в армию на Дальнем Востоке.



- Тяжелое положение у девчат было. Одежда у нас не соответствовала девичьему возрасту. Шинели большие, сапоги мужские.



Толком повоевать против немцев так и не довелось. Повсюду объявили победу. Но не для Марии.



- Все кричали, знакомые - незнакомые. Кончилась война! Кончилась война! Это просто без слёз не проходило, радостно было и вдруг услышали: "А вам, дальневосточникам, война не кончилась. Вам только начинается война". И началась война с Японией!



Продвигались безводными степями через Монголию, Маньчжурию, под палящим солнцем через пустыню Гоби и горный хребет Большого Хингана. Нередко приходилось вместе с пехотой идти в атаку.



- Поход был очень тяжелый. Без воды. Не каждый день ели. Иногда приходилось... Лягушки квакают, а пить хочется. Платочек носовой постелим на воду и высасываем через платочек, чтобы не проглотить головастика.



Закончила Мария Игнатьевна войну в китайском городе Чуаньчунь, где размещался штаб Квантунской армии. 11 ребят-десантников. Из них 4 девушки. Задание - до прихода войск взять под контроль стратегически важный объект.



- К нашему счастью и к несчастью других стран в это время сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И Япония немножко остыла.



Закончилась война и начались свадьбы. Мария, тогда ещё Нетруденко, познакомилась в Китае со старшиной-связистом Иваном Быловым. После войны они переехали к нему на родину в Камешково. Бывшая летчица потратила 17 лет, чтобы собрать и сохранить память о своих летных братьях и сестрах. Она отучилась во Владимирском пединституте и вместе с мужем занималась с детьми военно-патриотическим воспитанием. Сейчас все, о чем мечтает эта сильная женщина, чтобы не было войны, бедности и голода. Но для этого, говорит Мария Былова, надо трудится.



Любовь Истратова, Илья Хлудов, Вести-Владимир.