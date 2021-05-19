Указом президента страны Владимира Путина от 18 мая житель Гусь-Хрустального района Михаил Тюкалов награждён медалью «За спасение погибавших». В июне 2020 года он спас восьмилетнего мальчика, ..

Указом президента страны Владимира Путина от 18 мая житель Гусь-Хрустального района Михаил Тюкалов награждён медалью «За спасение погибавших». В июне 2020 года он спас восьмилетнего мальчика, который едва не утонул в пруду.Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Владимирской области, он решил прыгнуть с моста в водоём. Оказавшись в холодной воде, ребенок стал тонуть и звать на помощь. Его крики услышала девочка, которая позвала на помощь проходящего мимо Михаила Тюкалова. Юный школьник уже начал уходить на дно, но мужчина подоспел вовремя и вытащил парня на берег.На суше пострадавшему оказали первую помощь. Позднее Даниил был госпитализирован в больницу Гусь-Хрустального.