В Красноярском крае жители 65 домов пять лет пытаются добиться компенсации за снос жилья.

В Красноярском крае жители 65 домов пять лет пытаются добиться компенсации за снос жилья.Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прилетела в Красноярск и провела личный прием граждан. К омбудсмену обратилась женщина, которая в 2016 году приобрела дом, но позже он был снесен.Дело в том, что жилье находилось в охранной зоне трубопровода. Когда семья покупала дом, законодательство разрешало строительство на расстоянии 25 метров от трубопровода. Позже расстояние увеличилось до 150.В такой же ситуации оказались еще 64 дома, находящиеся по соседству. В семьях, которые пострадали из-за изменения законодательства, есть инвалиды, пенсионеры. Если не решить проблему, они могут остаться без жилья.По мнению Москальковой, этим гражданам полагается справедливая компенсация, поскольку они являются добросовестными приобретателями жилья. Исковое заявление, в котором описывается сложившаяся ситуация, уже находится в суде. Ответчиком выступает администрация поселка.Москалькова будет следить за этой историей. Стоит отметить, что с подобной ситуацией омбудсмен уже сталкивался. Например, в 2017-м к уполномоченному по правам человека обратилась семья, у которой местная администрация пыталась конфисковать жилье. Как только Татьяна Николаевна вмешалась, Верховный суд встал на сторону семьи.