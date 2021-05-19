Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Северного административного округа столицы и Ставропольского края при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом.По данным оперативников, в общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки. Кроме того, соучастники неправомерно оформляли кредиты на имена потерпевших и использовали полученные деньги по своему усмотрению.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона одновременно задержаны пятеро подозреваемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ. Общий материальный ущерб превысил 16 миллионов рублей.Двое фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны более чем к ста аналогичным противоправным деяниям.В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.