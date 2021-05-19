В Октябрьском районном суде Владимира начались прения по делу студента Хакима Бакоева, который в 2020 году сбил на переходе Дарью Марян. На реальном сроке – три года колонии-поселении –

В Октябрьском районном суде Владимира начались прения по делу студента Хакима Бакоева, который в 2020 году сбил на переходе Дарью Марян. На реальном сроке – три года колонии-поселении – настаивают и гособвинитель, и вдовец Василий Марян. Из материалов дела следует, что водитель был трезв и не превышал скорость. Однако муж погибшей на прениях заявил, что